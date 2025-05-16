Rektör Adıgüzel Ailesini Duygusal Bir Şekilde Andı - Son Dakika
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Rektör Adıgüzel Ailesini Duygusal Bir Şekilde Andı

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Aile Sempozyumu'nda eğitimli kardeşlerini okutan anne babasını anarak duygulandı.

16.05.2025 16:13
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Rektör Adıgüzel, kısıtlı imkanlarla bütün kardeşlerini okutan ailesinden bahsederken duygulandı

Aile Sempozyumu açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel:

"Eğitimi olmayan anne babamın 9 evladının tamamını üniversite mezunu taktire şayandır"

"Hiçbir resmi geliri olmamasına rağmen ülkeye 4 tanesi akademisyen, 3 tanesi profesör olan evlat yetiştiren annemi, babamı saygıyla, minnetle, rahmetle ile anıyorum"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde açılışı gerçekleşen Aile Sempozyumu'nda konuşurken duygulanan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, hiçbir resmi geliri ve eğitimi olmayan anne babasının ülkeye 4 tanesi akademisyen, 3 tanesi profesör olan evlat yetiştirmesinin takdire şayan olduğunu belirtti. Aile kavramının önemine dikkat çeken Adıgüzel, "Annemi, babamı burada saygıyla, minnetle, rahmetle ile anıyorum" dedi.

Aile Yılı kapsamında düzenlenen, Aile Sempozyumu'nun açılışı, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyumda Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel açılış konuşması yaptı.

"Hiçbir eğitimi olmayan anne babanın akademiye, 9 evlat yetiştirmesi taktire şayan"

İlk olarak kürsüye çıkan ve konuşmasında kendi ailesinden bahsederken gözleri dolan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve babasının hiçbir eğitim almadığı halde 9 kardeşi de okuttuğuna değinen Adıgüzel, ailesini saygıyla andı. Duygulandığı için konuşmakta güçlük çeken, ailenin öneminden bahseden Yusuf Adıgüzel, "9 çocuklu ailenin en küçüğüyüm ben. Zor konuya geçtik, konuşmakta güçlük çekeceğim. Yani okumamış, eğitim almamış bir ailenin, 9'uncu çocuğuyum. Ancak benim ailem çocuklarının hepsini okuttu. Ki ailenin en küçüğü ben ve ben de 50 küsür yaşımda olduğuma göre. Ailenin en büyüğü ablamdır, ablam dahi üniversite mezunudur. 2 kız kardeşim var, 2 ablam var daha doğrusu, ikisi de üniversite mezunudur. Yani şöyle söyleyeyim, 9 kardeşin tamamı üniversite okumuştur. 4 tanesi akademisyendir, 3 tanesi profesördür. Yani hiçbir eğitimi olmayan anne babanın akademiye, ülkeye 9 tane evlat yetiştirmesi taktire şayan. Kendi annemi babamı burada saygıyla, minnetle, rahmetle ile anıyorum. Tabii duygulanmadan konuşmak benim için zor, bunları konuşurken gerçekten güçlük çekiyorum. Zor dediğim de o aslında. Bu anlamda konuşmak zor. Hiç eğitimi olmayan bir anne baba 9 çocuğunu nasıl okutur? Hiçbir geliri olmayan, hiçbir resmi geliri olmayan bir aile 9 çocuğun tamamını nasıl üniversite mezunu yapabilir? Bugün burada akademik durumları tartışacağız" dedi.

"Bu ülkenin evlatları gençleri için de "Ne yapabilirizi" düşünmek istiyorum"

Konuşmasında Adıgüzel, "Burada konuşurken bir Anadolu Üniversitesi Rektörü olmamın dışında aynı zamanda bir baba olarak konuşuyorum. Kendi evlatlarıma bakarken aynı zaman da ülkenin evlatlarını da görüyorum. Kendi evlatlarım için "Ne yapabilirim ?" diye düşünürken, bu ülkenin evlatları, çocukları, gençleri için de "Ne yap abilirizi" düşünmek istiyorum. Aramızda 50-60 yaşlarında insanlar olabilir, anne babaları yaşıyorsa onlar hala annelerinin babalarının evlatlarıdır. 60 yaşınıza da gelseniz o anne size "Oğlum üşütme", "Kızım üstünü giyin, rüzgarlı hava önünü kapat" demeye devam eder. Siz torun sahibi olsanız dahi, anne babanız yaşadığı sürece, siz onları evladı olmaya devam edeceksiniz" dedi.

"Bu gelecek güvencenin çalışmasıdır"

Yusuf Adıgüzel'den sonra kürsüye çıkan Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, rektöre duygu dolu ve içten konuşmasından ötürü teşekkür ederken, "Şu bir gerçek refah göstergesidir öncelikle; zengin insanalar çocuk yapmaz. Sayın rektörüm 9 çocuk büyük bir güçtü anneniz ve babanız için. ve öyle bir güçtü ki, sizler geleceğin yatırımı olarak görüldünüz ve size yapılan her yatırım çok değerliydi onlar için. Ama siz, işte profesör ağabeyiniz var, onun kaç çocuğu var ? En fazla 3'tür, 4'e geçemiyoruz, 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak. Çok değerli bu sempozyum, önemsiyorum. ve sonuçlarını da merakla bekliyorum. Değerli bir konu, bu konu da Aile Yılı ilan edildi. Kolay değildir 1 yılı ilan etmek, öylesine yapılan bir şey değildir. Bu bir siyasi politika da değildir arkadaşlar. Bu gelecek güvencenin çalışmasıdır" dedi.

Sempozyumun birinci oturumu " Türkiye'de Demografik Dönüşüm ve Aile; Mevcut Durum ve Gelecek" konu başlığı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sutay Yavuz tarafından, "Ailenin Yaşlılık Halleri" konu başlığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Canatan tarafından, "Aileyi Etkileyen Yeni Dinamikler" konusu İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Koçak tarafından, "Türkiye'de Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakım Modelleri" konusu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burcu Uğur tarafından ele alınarak devam etti.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Yaprak Civelek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek sempozyumun ikinci oturumunda ise Polis Akademisi'nden Prof. Dr. Seda Öz Yıldız tarafından "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikalarının Analizi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Doç. Dr. Olgun Gündüz tarafından "Dijital Çağda Sosyal Bağlar ve Ailenin Gücü" konusu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Güloğlu tarafından "Uzlaşımsal Bağlanma: Aile İlişkilerine Yönelik Yeni Bir Terim Önerisi" konusu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yılmaz tarafından ise "Aile Yaşam Kalitesini Şekillendiren Sosyo- Ekonomik Dinamikler" konu başlıklarında sunumlar yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rektör Adıgüzel Ailesini Duygusal Bir Şekilde Andı - Son Dakika

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