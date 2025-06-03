Rektör Akkaya Lüks Araç İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Rektör Akkaya Lüks Araç İddialarını Yalanladı

03.06.2025 17:35
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Rektör Akkaya, yeni makam aracının 2021 model olduğunu ve 4 yıl önce alındığını açıkladı.

Rektör Akkaya'dan lüks makam aracı iddialarına cevap

"Yeni makam aracı alındı" dendi, aracın 4 yıl önce alındığı ortaya çıktı

BARTIN - Bartın Üniversitesi'nin çiçeği burnunda Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversiteye yeni ve küks bir makam aracı alındığı yönündeki iddialara cevap vererek, "Bu araç 2021 model ve 4 yıl önce alınmış" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kentteki ulusal ve yerel medya temsilcileri ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Rektör Akkaya, kahvaltının ardından yaptığı açıklamada ise, Bartın Üniversitesi'nin akademik ve sosyal başarılarını daha da yukarıya çekmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. İstişareyi önemsediklerine de vurgu yapan Akkaya, gazetecilerin gündem ile ilgili sorularına da cevap verdi.

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Lük makam aracı iddialarına cevap

Akkaya, soru üzerine kendisi hakkında çıkan "Göreve gelir gelmez yeni ve lüks makam aracı aldırdığı yönündeki haber ve iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Akkaya, "iddia edilen araç, 2021 model Mercedes C 200 model bir araç. C serisi bir araç. 2021 yılında Bartın üniveristemiz tarafından alınmış ve kilometresi 200 bin civarında bulunuyor. Ayrıca hizmet araçlarımız var. Yeni denilebilecek diğer hizmet aracımız ise Renault Fluence marka, 2010 model bir otomobil. Mercedes aracımız 2021 yılından beri kullanılan bir araç. Gerçekten bakanlıklarda çok ciddi diyaloglarımızın olması gerekiyor. Çeşitli projeler için sürekli bürokratlara birlikte olmak zorundayız. C 200 model makam aracının gerçekten haberlerde yer aldığı gibi çok lüks bir araç olmadığını ifade etmek istiyorum. Bence okyanusları geçip de derede boğulmak gibi bir durum. Şuanda Bbazı hocamızın özel araçları bile bu makam aracından daha iyi. Tabi benim de şahsi aracımız var. Şahsi işlerimde asla makam aracı kullanmıyorum. Misafirlerimi bile kendi aracıyla gezdiriyorum. Şahsi işlerde üniversite aracının kullanılmasını da kabul etmiyorum, doğru bir tutum olmadığını düşünüyorum. makam aracı önemli bir kavram, bu tür konularda doğru ve yanlış, helal ve haram gibi kavramlar da var. 'Doğrudan tarafmısınız, yoksa yanlıştan taraf mısınız', bunun tarafsız şekilde kararının verilmesi gerekiyor. Eleştirilerin de hizmet noktasında olması gerektiği kanaatindeyim. 'Gözünün üstünde kaş var' gibi durumlarda değil, yaptığımız işler, hizmetler konusunda eleştiriler olmalıdır. Yeme, içme, gezme ve lüks yerlerde bulunma, benim kişisel özelliklerime de uygun değil. Ama temsil ağır bir yük. Bizler burada öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, YÖK'ün, bir çok kurum ve kuruluşun temsilciyiz"diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rektör Akkaya Lüks Araç İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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