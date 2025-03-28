Rektör Özkan'dan Duygusal Bayram Mesajı - Son Dakika
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Rektör Özkan'dan Duygusal Bayram Mesajı

Rektör Özkan, bayramlaşma töreninde yangın nedeniyle duygusal anlar yaşadı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

28.03.2025 17:20
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Rektör Özkan bayramlaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı

Özkan, 25 yılını verdiği hastanede siren seslerinin yükseldiğine şahit olmanın kendisi için büyük bir üzüntü olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite personeliyle düzenlenen bayramlaşma töreninde duygusal anlar yaşadı. Konuşmasında barış ve beraberlik mesajı veren Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangına da değindi. Özkan, 25 yılını verdiği hastanede siren seslerinin yükseldiğine şahit olmanın kendisi için büyük bir üzüntü olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı. Rektör Özkan, yangının oluşturduğu tahribatın en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Öte yandan Özkan, tüm hastane çalışanlarına ve itfaiye ekiplerine özverili mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi ailesi buluştu

Akdeniz Üniversitesi personeli ile gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi ailesinin kıymetli mensupları, sayın hocalarım ve değerli çalışma arkadaşlarım Ramazan ayı boyunca gün doğarken niyetimiz gün batarken dualarımız bir oldu. Bir ay boyunca birlik ve beraberlik içinde huzur ve coşku dolu günler geçirdik. Bugün ise hep birlikte bayram sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Facianın eşiğinden döndük"

Üniversite Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili de konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir facianın eşiğinden döndük. Aynı facia Uludağ'da olmuş ve maalesef 2 canımızı kaybetmişiz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Biz de üniversite olarak büyük bir faciadan döndük. Oradaki en büyük iki unsur şuydu; öncelikle çok hızlı karar verdik, tahliye kararını çok hızlı aldık. ve çok güzel bir ekibimiz var, gerçekten canları pahasına mücadele ettiler ve bütün binayı 15 dakika içinde tahliye ettik. Hep beraber bizde ekibimizle beraber oradaydık. Dün, bize yardım eden, canını ortaya koyan, maske bile takmadan o dumanların içine girip hastalarımızı kurtarmaya çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde hiç kimsenin burnu kanamadı" ifadelerini kullandı.

"Canla başla mücadele"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "Yaşadığımız yangın, kendi adıma çok zor bir süreçti. 25 yılım neredeyse hastanede geçti benim. Hastane benim için çok özel bir yer. Beni ben yapan bir yer orası. Akdeniz Üniversitesi de öyle. Ekmeğimi buradan kazandım. Burada da birçok insan var, beraber çalıştığımız, yıllarca çok şey yaşadık iyisiyle kötüsüyle. Duvarları kırmak zorunda kaldık, camları balyozlarla kırdılar. O balyozlar duvarlara ve camlara inerken benim de kalbime indi. O 25 yıl gözümün önünden geçti. Ancak şunu da hissettim ben, dün biz maalesef bir arada beraber olmayı özlemişiz, unutmuşuz ki. Dün o kötü anımızda yine beraberdik" diye konuştu.

Birlik beraberlik mesajı

Yangın sırasında büyük bir birlik ve beraberlik yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Özkan, "Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz çok şanslıyız. Çok güzel ve çok güçlü bir ülkemiz var, hep çok güçlü kalacak. Bundan sonra yapmamız gereken tek bir şey var; birlik ve beraberlik içinde, bayrağımıza sahip çıkarak, işimize sahip çıkarak çalışmak. Örf ve adetlerimize sahip çıkarak, gelecek nesillere aktararak; bilimin ve liyakatin rehberliğinde, çağdaş bir hayat yaşam felsefesi ile yolumuzu devam etmek zorundayız ve onu yapacağız. Herkese, huzurlu bereketli bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımı ile Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rektör Özkan'dan Duygusal Bayram Mesajı - Son Dakika

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