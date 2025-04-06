Resul Emrah Şahan'dan Silivri Zindanı'ndan Çarpıcı Mesaj - Son Dakika
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Resul Emrah Şahan'dan Silivri Zindanı'ndan Çarpıcı Mesaj

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP'nin olağanüstü kurultayı öncesi bir mektup göndererek, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi ve erken seçim çağrısında bulundu.

06.04.2025 08:59  Güncelleme: 09:15
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(ANKARA) - Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Ekrem İmamoğlu için, el koydukları Şişli Belediyemiz için, ben dahil haksızca tutuklanan belediye başkanlarımız için, meclis üyelerimiz, bürokratlarımız İçin, geleceklerinden vazgeçmeyen gençlerimiz için, direnen milletimiz için mücadele edeceğiz. ve inanın biz kazanacağız. Buradan çıkacağız, erken seçim sandığını getireceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanımız yapacağız" dedi.

"Kent Uzlaşısı" operasyonuyla 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı öncesi şu mektubu paylaştı:

"Hepinize Silivri Zindanından selam ederim. Aklınızın, zihninizin ve bilhassa gönlünüzün benimle olduğunu biliyorum. Ben çok iyiyim. Çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Gücümü en çok varlığınızdan alıyorum. Yarın Cumhuriyet Halk Partimiz için tarihi günlerden biri yaşanacak. Bizi burada tutsak eden karanlık zihinlere, Cumhuriyet'imizin teminatı partimize kumpas kurmaya yeltenen kirli ellere karşı, cesurca davranan Genel Başkanımız Sayın Özgür Ozel'in ve kadrolarımızın olağanüstü kurultaya gitme kararı aldığını hepiniz biliyorsunuz.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik eşikte, tüm Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri olarak, bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstleneceksiniz. 102 yılı geride bırakan eşsiz siyasi yaşantımızda, Cumhuriyetimize, partimize, kurucu değerlerimize, Genel Başkanımız Özgur Özel'e ve bugün tutsak halde bulunan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, sahip çıkan kahramanlar olarak var olacaksınız.

"Olağanüstü kurultayımız hayırlı olsun"

İktidar yolculuğumuzda, en iyi sonucu ortak iradenizle belirleyeceğinize eminim. Milletimize ve milletimizin bütün fertlerine sahip çıkan, mücadeleyi kararlılıkla sürdüren tüm delegelerimize, Silivri'den selam olsun. Olağanüstü kurultayımız hayırlı olsun.

"Bir an olsun içinizden kaygının gölgesi geçmesin"

Kıymetli yol arkadaşlarım, Kurultayımızdan aldığımız güçle ve ülkemize duyduğumuz sarsılmaz sevgiyle, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için imza kampanyasında canla başla çalışmalıyız. Bir an olsun içinizden kaygının gölgesi geçmesin.

Sizler dışarıda, bizler burada mücadeleye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu için, el koydukları Şişli Belediyemiz için, ben dahil haksızca tutuklanan belediye başkanlarımız için, meclis üyelerimiz, bürokratlarımız için, geleceklerinden vazgeçmeyen gençlerimiz için, direnen milletimiz için mücadele edeceğiz. ve inanın biz kazanacağız. Buradan çıkacağız, erken seçim sandığını getireceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanımız yapacağız.

Şişli'miz için, İstanbul'umuz için, ülkemiz için vazgeçmeyeceğiz. İnanın güzel günler çok yakın. Hepinize sevgiyle sarılıyorum."

Şahan'ın mektubu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağı Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki her koltuğa bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Resul Emrah Şahan'dan Silivri Zindanı'ndan Çarpıcı Mesaj - Son Dakika

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