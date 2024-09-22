Hatay\'da Reyhanlı Baraj Gölü\'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Hatay'da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu. Ekipler 5 kişinin cansız bedenini sudan çıkardı.
Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen Suriyeli baba ile 4 çocuğu, yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 5 kişinin cansız bedenini bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı.
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