Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2 katlı iş hanının duvarı çöktü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş hanının balkon duvarı, kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktü.
Yaşanan çökme sonrası alanda polis ekiplerince önlemi alındı, iş hanına girişler kapatıldı.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da İş Hanı Duvarı Çöktü - Son Dakika
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