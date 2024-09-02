Reyhanlı'da Tarihi Eser Baskını: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi - Son Dakika
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Reyhanlı'da Tarihi Eser Baskını: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi

Reyhanlı\'da Tarihi Eser Baskını: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen bir polis baskınında, Roma, Bizans, Hitit ve diğer tarihlerden kalan 15 bin 301 tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi. Baskın sırasında, 13 bin 604 sikke, yüzükler, kolye uçları ve diğer antik eşyaların yanı sıra çok sayıda kandil ve metal parça bulundu. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

02.09.2024 15:31
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde tarihi eser niteliği taşıyan 15 bin 301 materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde yüklü miktarda tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya İmparatorluğu dönemlerine ait tarihi eser niteliği taşıyan 13 bin 604 sikke, 100 yüzük, 22 kolye ucu, 23 altın sikke, 2 altın yüzük, 22 gümüş sikke, 310 gözyaşı şişesi, 836 kandil, değişik ebat ve şekillerde 382 metal parça ele geçirildi. Adresinde bulunmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Tarihi Eser Baskını: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reyhanlı'da Tarihi Eser Baskını: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi - Son Dakika
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