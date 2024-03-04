Riskli gebeliği bulunan kadın ambulans helikopterle sevk edildi

Güncel

Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 26 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

İlçede yaşayan ve 9'uncu çocuğuna hamile olan Zehra Özgür, 4'üncü sezaryen için Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve sezaryen için hayati tehlikesi bulunan kadının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Özgür, tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.