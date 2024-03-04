Riskli gebeliği bulunan kadın ambulans helikopterle sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 26 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
İlçede yaşayan ve 9'uncu çocuğuna hamile olan Zehra Özgür, 4'üncü sezaryen için Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve sezaryen için hayati tehlikesi bulunan kadının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Özgür, tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
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TSYD Bursa Şubesi Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık görevine üçüncü kez seçildiğini açıkladı. Ekmekçi, yeni dönemde TSYD'ye damgasını vuracaklarını belirtti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.
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