Rize Barosunun yeni başkanı 168 oyla Mehmet Can Tüfekçi oldu

Rize Barosunun yeni başkanı 168 oyla Mehmet Can Tüfekçi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan başkanlık seçimini 168 oyla Mehmet Can Tüfekçi kazandı. Rakibi Handan Demircan Kulaksız 100 oyda kalırken, mevcut başkan Ümit Peçe seçimde aday olmadı.
Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan seçimde Mehmet Can Tüfekçi, baro başkanlığına seçildi.
Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.
Mevcut başkan Ümit Peçe'nin aday olmadığı seçimde, avukatlar Mehmet Can Tüfekçi ile Handan Demircan Kulaksız yarıştı.
Seçimde 168 oy alan Tüfekçi, Rize Barosunun yeni başkanı olurken, Kulaksız 100 oy aldı.
Kaynak: AA
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