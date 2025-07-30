Rize\'de Çay Üretimi İçin Eğitim Programı

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezince "Çayda Uygulamalı Çelikle Fidan Üretimi" programı düzenlendi.

Pazar ilçesindeki Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Ulusal Çay Gen Havuzu'nda gerçekleştirilen programda Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Keziban Yazıcı, "Çayda Uygulamalı Çelikle Fidan Üretimi" konusunda katılımcılara eğitim verdi.

Yazıcı, programla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite, ÇAYKUR ve Tarım İl Müdürlüğünce 6 yıla yakın süredir yürütülen projeler sonucunda bölgede yaşlanan çay bahçelerinin yenileme çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Çay bahçelerinin çelikle üretilen fidanlarla yenilemenin önemini ifade eden Yazıcı, "Çünkü çelikle ürettiğimiz fidanlarla bahçeleri yenilediğimizde verimli ve kaliteli çeşitleri üreticilerimize ulaştırmış oluyoruz. Bugün burada yine ÇAYKUR'un, Tarım İl Müdürlüğü'nün, Ticaret Borsamızın, Ulusal Çay Konseyi'nin, ziraat odalarımızın destekleriyle güzel bir eğitim düzenledik. Bu eğitime katılan üreticilerimize ve sektör temsilcilerine çelikle nasıl fidan üreticiliği hakkında bilgi verdik ve bunun önemini anlattık."diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Burcu Göksu Karaoğlu da çay sürgünlerinin ilk etapta hassas ve kırılgan olduğuna değinerek, "Biz bu yapıdaki bitkiden çelik alamayız o yüzden olgunlaştırmamız gerekiyor. Rize'de bu tarihler temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor. Biz de sürgünlerimizi çay bitkimizden bu şekilde olgunlaşmış olarak alıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere köklendirme ve dikim konularında eğitim verildi.