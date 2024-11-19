Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, apartmandaki diğer vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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