Rize'de Heyelan Yol Kapatı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan Yol Kapatı

Rize\'de Heyelan Yol Kapatı

Ardeşen'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kapandı, 3 araç hasar gördü.

05.11.2024 21:39
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RİZE'nin Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, taşların çarptığı 3 araçta maddi hasar oluştu.

Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun 14'üncü kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan irili ufaklı kaya ve toprak kütlesi nedeniyle Rize- Artvin istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı. Heyelan anında yoldan geçen 3 otomobilde taş çarpması sonrası maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve iş makinesi ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı. Heyelanda hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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