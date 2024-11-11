Rize\'de inşaatta kalıp boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

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Rize'de inşaatta çalışırken kalıp boşluğuna düşen işçi yaralandı.

İslampaşa Mahallesi sahilde yapımı devam atık su arıtma tesisi inşaatında çalışan Ahmet Metinoğlu (23), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kalıp boşluğuna düştü.

Yaralanan Metinoğlu'nun kurtarılması için olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan işçi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin kurtarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.