Rize'de minibüsle çarpışan 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede kurtarılamadı

Rize'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gülbahar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Miraç S. idaresindeki 53 M 0940 plakalı şehir içi minibüs ile Cihan E. (41) yönetimindeki 53 ADP 266 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.