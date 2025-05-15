Rize'de Sel Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Sel Tatbikatı Yapıldı

Rize\'de Sel Tatbikatı Yapıldı

AFAD'ın düzenlediği tatbikatta sel sularına kapılan bir kişi kurtarıldı, 500 personel görev aldı.

15.05.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde bölgesel sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında organize edilen tatbikat, merkeze bağlı Fırtına, İyidere ve Taşlıdere derelerinde eş zamanlı yapıldı.

Taşlıdere deresindeki tatbikatta senaryo gereği içerisinde 1 kişinin bulunduğu otomobil, yağış sonrası sel sularına kapılarak dereye düştü. Olay yerine giden ekipler, başlattıkları çalışmayla araçtaki kişiyi kurtardı.

Dere içerisindeki araç ise dalgıçların yer tespitinin ardından iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

Tatbikatta, AFAD, Sahil Güvenlik, JAK, AKUT, 112 Acil Sağlık ve sivil toplum arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel görev aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, yağış dönemlerinde Türkiye'nin en fazla yağış alan ilinin Rize olduğunu söyledi.

Yağışlar nedeniyle sel, taşkın ve heyelanların yaşanabildiğini belirten Vali Baydaş, "Biz bu yönüyle kapasitemizin ve imkanımızın ne olduğunu, varsa eksiklerimizin neler olduğunu görmek adına bu tatbikatı gerçekleştirdik." dedi.

Tatbikatı başarıyla tamamladıklarını dile getiren Baydaş, "Biz sel ve taşkınlara maruz kalan ve buna her an hazırlıklı olması gereken bir bölgedeyiz. Bunların amacı bütün ekiplerimizin reflekslerinin ne kadar yerinde olduğunun tespitidir. Bir yaz dönemi bizim için yağış dönemidir. Bir yağış dönemine giriyoruz. Kazasız belasız geçirmeyi Allah'tan temenni ediyorum." diye konuştu.

Baydaş, olası afet durumunda kamu kurum ve kuruluşların AFAD'ın koordinesinde hazır olduğunu kaydetti.

???????Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Sadi Ergin ise coğrafi konumun afet durumuna göre bölgelerde tatbikatlar düzenlediklerini belirtti.

Geçen yıl 64 yerel ve 6 bölgesel tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Ergin, "Bu yıl da 54 yerel 14 bölgesel tatbikat yapacağız. Geçen hafta Isparta'da orman yangınlarına yönelik bölgesel tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bugün de burada Rize'mizin bölgesel sel ve taşkınlara yönelik tatbikatlarını düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, rize, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Sel Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 17:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de Sel Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.