Rize\'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Muradiye beldesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde İsmail K. idaresindeki 41 ADJ 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücünün öldüğü belirlendi.
Yaralanan sürücünün eşi Neriman K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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