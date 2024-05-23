Rize'de yaş çay fiyatları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de yaş çay fiyatları protesto edildi

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yaş çay alım fiyatını protesto etmek amacıyla Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü' düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, üreticilerin hak ettiği taban fiyatı alana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

23.05.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(RİZE) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü'yle protesto edildi. Çay mitinginde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Üreticilerimizin hak ettiği taban fiyat yükselene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı yaş çay alım fiyatını 2 liralık destekleme bedeliyle kilogram başına 19 lira olarak açıklaması nedeniyle üreticiler günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor. Bakanlığın 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü'yle protesto edildi.

"Çay üreticisi hak ettiği taban fiyatı almalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu miting siyasi bir miting değil. Biz sizlerin emeği için alın teri için buradayız" dedi. Başarır açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Eğer istediğimiz taban fiyatını 25 liraya yükseltirlerse salı günü ilk olarak AKP grubunu ziyaret edip teşekkür edeceğim. Bu güzel toprakların kadınları, beyefendileri, ne zaman Rize'ye gelsem erken kalkarım, saat 05.00'de sizleri çay bahçelerinde görürüm. O kadar çok çalışırsınız ki, yorulmak bilmezsiniz. Bizim istediğimiz çok fazla bir şey değil. Sizin hak ettiğiniz taban fiyatı. Milletvekillerimizle bu fiyat yükselene kadar, hak ettiğinizi alana kadar Meclis'te mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Rize\'de yaş çay fiyatları protesto edildi
Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ali Mahir Başarır, Fındıklı, Rize, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de yaş çay fiyatları protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de yaş çay fiyatları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement