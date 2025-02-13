Robert Kennedy Sağlık Bakanı Onayını Aldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aday gösterdiği, aşı karşıtı açıklamalarıyla tartışmalara neden olan Robert Kennedy, Senato'dan onay aldı.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada, Kennedy, Demokratların 48 "hayır" oyuna karşılık Cumhuriyetçilerin 52 "evet" oyu ile onaylandı.

Aşı ve kürtaj karşıtı açıklamalarıyla kamuoyunda tartışılan Kennedy aleyhinde oy kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell oldu.

Ülkede halk sağlığının giderek kötüleştiğini dile getiren Kennedy, bakan olması halinde birçok alanda köklü değişiklikler yapacağı sinyalini vermişti.

1,6 trilyon dolarlık ABD kamu sağlığı bütçesini yönetecek olan Kennedy, geçen hafta Senato'da yapılan iki oturumda aşı karşıtı olduğunu reddetmiş ve sadece aşıların risklerine ilişkin daha fazla veri aradığını söylemişti.