Rojin\'i Arama Çalışmaları 15. Günde

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Rojin'i arama çalışmalarında 15'inci gün (2)

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri hem karada hem gölde çalışıyor. Kampüs sahilindeki sazlıklar ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapılar incelenirken, kadavra köpeği kampüs sahilinde tepki verdi. Tepkinin ardından bölgeye metal detektörü getirildi. Ekipler, bölgeyi dedektörle santim santim taradı. Bazı noktalarda kazı yapıldı ancak şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.