ROLL Yöntemi ile Tiroid Kanseri Tedavisinde Dönem - Son Dakika
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ROLL Yöntemi ile Tiroid Kanseri Tedavisinde Dönem

Tiroid kanseri tedavisinde ROLL yöntemi, komplikasyonları azaltarak başarı sağlıyor.

21.04.2025 11:14
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Kanserli bölgeyi telle işaretlemek yerine radyoaktif madde ile işaretleme yöntemi olarak bilinen ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ROLL yöntemi, tiroid kanserinde hedeflenen dokuya ulaşmayı kolaylaştırırken, tedavide oluşabilecek komplikasyonları önemli ölçüde azaltıyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Cem Sormaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de nadir tedavi merkezlerinde uygulanan ROLL yöntemiyle işaretleme tekniği kullanarak, iki hastada kitle çıkarma işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce tiroid ameliyatı geçirmiş ve hastalığı nükseden hastalarda bu yöntemi uyguladıklarını belirten Sormaz, "Ultrasonla gördüğümüz fakat nüks olduğu için oraya erişimin zor olduğu durumlarda öncelikle ultrason eşliğinde bir radyoaktif maddeyi lezyonun içine veriyoruz. Daha sonra elimizdeki prob yardımıyla bu bölgedeki radyoaktif maddeyi bulup kitleyi etrafındaki yağ dokusuyla birlikte çıkarıyoruz. İşlem sonrası yine probla geride doku kalmadığını kontrol ediyoruz. Böylece nokta atışıyla hedeflenen lenf nodunu ya da kitleyi çıkarabiliyoruz." dedi.

İşaretleme yapılmadan nükseden bölgeden kitle çıkarılmasının tehlikeli olabileceğini vurgulayan Sormaz, şunları kaydetti:

"Tiroid ameliyatlarında çıkarmak istediğimiz dokuyu önceden işaretleyerek ameliyata girmek, işlem başarısını ciddi anlamda arttırır ve doğru kitlenin çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda şüpheye neredeyse yer bırakmaz. ROLL, yani nükleer işaretleme sayesinde çıkardığımız kitlenin doğru hedef olduğunu anında görebilme şansımız olur. Bu, çevre dokulara daha az zarar verilmesi anlamına geliyor. Elimizdeki prob sayesinde kitleyi ararken zorlanmıyoruz. Prob bizim için bir kılavuz işlevi görüyor. Komplikasyon ihtimali elbette var ancak riski çok daha düşük oluyor."

Sinir monitorizasyonu da riski azaltıyor

ROLL işlemi öncesi şüpheli lezyonlardan biyopsi alındığını, ardından tanı konulan kitlenin işaretlenerek çıkarıldığını anlatan Sormaz, "Doğru lezyonun işaretlenmesi tedavinin doğru ilerlemesi açısından çok önemli. O yüzden kılı kırk yararak yapıyoruz bu işlemi. Hangi lezyon işaretlenecekse önce tanısı konuluyor, ardından işaretleniyor ve sonra çıkartılıyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Sormaz, operasyonda sinir monitorizasyon cihazı da kullandıklarını, bu sayede ses tellerine giden sinirlerin zarar görme riskini büyük ölçüde azalttıklarını aktardı.

Daha önce ameliyat geçirmiş hastalarda ses tellerinin yer değiştirmiş olabileceğini dile getiren Sormaz, sinir monitorizasyonu sayesinde sinirin nerede olduğunu ve nasıl bir cerrahi yol izlenmesi gerektiğini tespit ettiklerini vurguladı.

Tedavi ettikleri iki hastada hem ROLL hem de sinir monitorizasyonu yöntemlerini uyguladıklarını kaydeden Sormaz, operasyonların herhangi bir komplikasyon olmadan başarıyla tamamlandığını ve kitlelerin tamamen çıkarıldığını, hastaların ses tellerinde sorun yaşanmadığını belirtti.

"Hemen hareket etmeye başladım"

Üç yıldır tiroid kanseri tedavisi gören 53 yaşındaki Bediha Aşkun ise daha önce üç kez ameliyat geçirdiğini, hastalığın yeniden nüksetmesi üzerine tedavi arayışındayken bir arkadaşının tavsiyesiyle Doç. Dr. İsmail Cem Sormaz'a başvurduğunu anlattı.

ROLL yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatın ardından kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Aşkun, "Gayet iyiyim. Hastaneden eve geldiğimde hemen hareket etmeye başladım. Konuşma yeteneğimi kaybetmedim. Boynumu sağa sola çevirme konusunda ciddi endişelerim vardı. Ses tellerimle ilgili korkularım da oldu ama hocamız sağ olsun, tüm önlemleri aldı ve hiçbir sıkıntı yaşamadık." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ROLL Yöntemi ile Tiroid Kanseri Tedavisinde Dönem - Son Dakika

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