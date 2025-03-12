Romanya Anayasa Mahkemesi Adaylığı Geçersiz Kıldı

BÜKREŞ, 12 Mart (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanan insanlar, 11 Mart 2025.
Romanya Anayasa Mahkemesi salı günü Romanya Merkez Seçim Komisyonu'nun Calin Georgescu'nun mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını geçersiz sayan kararını onadı. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
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