Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İptal Edildi

Romanya'da Temyiz Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin cumhurbaşkanı seçimini iptal etmesi kararının geçerli olduğuna hükmetti.
Bükreş Temyiz Mahkemesi, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun 24 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine ilişkin yaptığı itirazı görüştü.
Mahkeme, Georgescu'nun itirazını reddederek cumhurbaşkanı seçiminin iptali kararının geçerli olduğuna hükmetti.
Georgescu'nun avukatları, ulusal basına yaptıkları açıklamada, çıkan karara yeniden itiraz edeceklerini ve ülkenin en yüksek mahkemesi konumundaki Yargıtay'a başvuracaklarını kaydetti.
Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım'da yapılan ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.
Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.
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