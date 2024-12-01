Romanya'da Genel Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Romanya'da Genel Seçim Heyecanı

Romanya'da 18 milyon seçmen, genel seçim için sandık başına gidiyor. İlk sonuçlar gece açıklanacak.

01.12.2024 11:46
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Romanya'da seçmenler, genel seçimde oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek.

41 parti ve 2 bağımsız adayın yarıştığı seçimde Romanya Parlamentosundaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senatonun yeni dönem isimleri belirlenecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçimi gerginliği

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi, ikinci tura yükselmişti.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itiraz edilmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk turda kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce yapılamayacağı, ikinci turun 8 Aralık'ta düzenleneceği açıklanmıştı.

Romanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (PSD) desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu genel seçime odaklanacağını, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Romanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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