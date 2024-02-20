Romanya\'da İbrahim Müteferrika Sergi ve Konferansı düzenlendi

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Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde "4. Uluslararası İbrahim Müteferrika Sergi ve Konferansı" gerçekleştirildi.

Türk Çok Kültürlü İş Konsorsiyumundan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Babeş Bolyai Üniversitesinin işbirliği ve Cluj-Napoca Belediyesinin desteğiyle düzenlendi.

Etkinliğe, Konsorsiyum Başkanı Ramazan Aslan, Babeş Bolyai Üniversitesi Türkoloji Enstitüsünden Türkolog Dr. Margareta Aslan, sanatçı Mehmet Gürsoy, Atilla Can, Doç. Dr. Kaya Üçer, Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, öğretim görevlisi Selçuk Aydın ve Romanya Milli Eğitim Bakanlığından Dr. Vildan Bormambet katıldı.

Programda, "İbrahim Müteferrika" konulu çini, ebru, kalem işi ve dokuma sanatı eserlerinden oluşan sergi açıldı. Ayrıca İbrahim Müteferrika ve Türk kültürü üzerine yayımlanmış eserlerin yer aldığı kitaplığın açılışı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, iki ülke arasında tarihten gelen güçlü ilişkiler bulunduğunu ve İbrahim Müteferrika adına düzenlenen bu önemli etkinliğin ilişkilere katkı sunacağını kaydetti.

Babeş Bolyai Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Daniel David de bu tür organizasyonların akademik ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dr. Margareta Aslan ise "İbrahim Müteferrika, artık aramızda olmasa da kalbimizdeki yerini koruyor ve çok kültürlülüğüyle tanınan Cluj şehri ile Türk toplumu arasında kültür elçiliği yaparak her iki ülkenin vatandaşları için köprü olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konferansta ise İbrahim Müteferrika'nın yaşam öyküsü, Osmanlı devletinde aldığı sorumluluklar, eserleri ile matbaanın kuruluş aşamaları ele alındı.

Program kapsamında, Cluj Şehir Kültür Merkezi'nde lise öğrencilerine yönelik yaratıcı atölye de düzenlendi.