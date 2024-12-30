Romanya'da Seçim İtirazının Kararı Ertelendi - Son Dakika
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Romanya'da Seçim İtirazının Kararı Ertelendi

Temyiz Mahkemesi, bağımsız aday Georgescu'nun seçim iptali itirazını 13 Ocak'ta açıklayacak.

30.12.2024 22:16
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Romanya'da Temyiz Mahkemesi, NATO ve Batı karşıtı tutumuyla bilinen bağımsız aday Calin Georgescu'nun, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesine ilişkin itirazında kararı erteledi.

Bükreş Temyiz Mahkemesi, Georgescu'nun 24 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının Anayasa Mahkemesince iptaline itirazını görüşmek üzere toplandı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, temyiz kararının ertelendiği ve 13 Ocak'ta açıklanacağı duyuruldu.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminde bağımsız aday olan ve iptal edilen sonuçlara göre seçimi birinci tamamlayarak ikinci tura çıkan Georgescu da mahkemede hazır bulundu.

Georgescu'ya destek veren binlerce kişi ise mahkeme binası önünde toplandı. Kalabalık, "Cumhurbaşkanı Georgescu" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan, Georgescu'nun avukatları da temyiz davasına bakan yargıcın devlet kurumlarında çalışan bir savcının eşi olması nedeniyle "tarafsız" olmayacağını iddia ederek, temyiz davasından çekilmesini talep etti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Seçim İtirazının Kararı Ertelendi - Son Dakika

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