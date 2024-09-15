Romanya'da Şiddetli Yağışlar 4 Can Aldı

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Romanya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu meydana gelen sellerde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Romanya Acil Durum Dairesince yapılan açıklamada, ülkenin Galati ve Vaslui beldelerinde etkili olan sel nedeniyle 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yüzlerce kişinin ise tahliye edildiği belirtildi.

Galati'de yaklaşık 5 bin evin sel sonucu hasar aldığına işaret edilen açıklamada, ülke genelinde 19 beldenin yağış ve fırtınadan etkilendiği, çok sayıda ağacın devrildiği ve trafikte aksamaların yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin de dahil olduğu belirtildi.

Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, metrekareye 160 litre yağmur düşerek ülkede nadir görülen bir afet yaşandığını söyleyerek, "Şu an tek yaptığımız şey daha fazla insan kurtarabilmek." dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Avrupa'da giderek artan iklim değişikliğinin insanlar üzerindeki dramatik sonuçlarıyla yeniden karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışların diğer Avrupa ülkeleri Çekya, Polonya, Avusturya, Almanya, Slovakya ve Macaristan'da da etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.