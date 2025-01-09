Romanya'da Yeniden Seçim Tarihleri Belirlendi

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Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu, Anayasa Mahkemesi kararıyla geçen ay iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminin 4 Mayıs'ta düzenlenmesine karar verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, iktidar koalisyonu partileri Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) ve azınlık temsilcileri 24 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından seçime ilişkin yeni bir takvim oluşturmak için toplandı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Batı yanlısı" iktidar koalisyonunun yeniden yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için 4 Mayıs, ikinci tur içinse 18 Mayıs tarihlerinde karar kıldığı belirtildi.

Bu arada, koalisyon partileri 4 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 2009'daki seçimde de aday olan eski PNL Genel Başkanı Crin Antonescu'yu aday göstereceklerini duyurdu.

Belirlenen yeni takvimin gelecek hafta hükümet tarafından onaylanması gerekiyor.

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım'da yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu iptal kararına itiraz etmiş, Bükreş Temyiz Mahkemesi ise cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.