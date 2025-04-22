Rönesans Rezidans Davası: Tutuklu Müteahhit Tahliye Talep Etti

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satışa sunulan, ancak 6 Şubat depremlerinde 59'unun cenazesine halen ulaşılamayan 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davasının beşinci duruşması tamamlandı. Sağlık sorunlarını yaşadığını, mağdur ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliye talebinde bulunan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un tutukluluğunun devamına hükmedildi.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen, "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında olduğu 59 kişinin izine ise rastlanmamıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu, Ayhan Karan, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhitin kardeşi de olan rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Önder Artun, İbrahim Dahıroğlu ve Bayram Mansuroğlu ile müdahiller ve tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Mehmet Yaşar Coşkun, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile tutuksuz sanık Ayhan Karan ise video konferans aracılığıyla mahkemeye bağlandı.

Tutuklu sanıklardan "tahliye" talebi

Tutuklu müteahhit Coşkun, beyanında sağlık sorunlarını yaşadığını, mağdur ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Üzerime atılı suçlama malzeme kalite yetersizliğidir. Tutuksuz olarak adli kontrol şartıyla yargılanmak istiyorum" dedi.

Tutuklu yapı denetim şirketi yetkililerinden Seküçoğlu, savunmasında rezidansın proje denetçisi olduğunu, yapım aşamasında görev almadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Eraslan da tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye talebinde bulundu.

Bilirkişi raporu gelmediği için dava ertelendi