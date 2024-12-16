RTÜK, 2024'te Rekor Ceza Kesti

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(ANKARA)- Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) para cezaları 2024 yılında rekora gidiyor. RTÜK tarafından geçen yıl ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara 68.2 milyon TL ceza kesilirken, 2024 yılı bitmeden yaptırım sayısı 57'ye ceza tutarı 223.2 milyon TL'ye ulaştı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, "Kamu kurumlarının raporlarından yapılan haberler bile ceza konusu oluyor" dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) para cezaları 2024 yılında rekora gidiyor. RTÜK tarafından geçen yıl ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara 68,2 milyon TL ceza kesilirken, 2024 yılı bitmeden yaptırım sayısı 57'ye ceza tutarı 223,2 milyon TL'ye ulaştı. ANKA Haber Ajansı'nın derlediği verilere göre, 1 Ocak 2024-30 Kasım 2024 döneminde RTÜK tarafından ulusal düzeydeki televizyon kanalları ve dijital platformlara 57 ayrı idari para cezası ile 13 ayrı idari yaptırım cezası, bir de yayın lisans iptali kararı verildi.

En fazla yaptırım uygulanan kanal NOW TV

En fazla yaptırım uygulanan kanallar; 7 kez idari para cezası ve 1 kez idari yaptırım (2 program durdurma) cezası verilen NOW TV ile 6 kez idari para cezası ve 2 kez idari yaptırım (6 program durdurma) cezası verilen FLASH HABER oldu. Bu kanalları, 7 kez idari para cezasıyla TELE 1, 4 kez idari para cezasıyla HALK TV ve 3 kez idari para cezasıyla SÖZCÜ TV izledi. Kanallara verilen cezanın toplamı 43.5 milyon TL olurken, 5 kanal, uygulanan toplam 30 ayrı yaptırım kararıyla, geçen yıl olduğu gibi en fazla yaptırım uygulanan kanallar oldu. Cezaların büyük bölümü, haber bültenleri ve haber programlarında "tarafsızlık ilkesinin ihlali ve eleştiri sınırlarının aşılması" gerekçeleriyle verildi.

Yaptırım sayısı geçen yıla göre azalırken, ceza miktarı rekor düzeyde arttı. Ceza tutarının artmasında, enflasyon ile birlikte uzun süredir eleştirilen gündüz kuşağı programlarına uygulanan yaptırımlar etkili oldu. Söz konusu programlar için sadece birer kez yaptırım uygulanırken, Show TV, ATV, Star TV, Beyaz TV, TV8, Kanal D'ye gündüz kuşağı programları için verilen ceza tutarı 81.7 milyon TL oldu. Dizilerdeki şiddet sahneleri ve milli manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle Star TV, NOW, Show TV ve Kanal D'ye 41.2 milyon TL'lik ceza uygulandı.

Ayrıca, TUSAŞ'a yönelik yayın yasağının ihlal edilmesi gerekçesiyle 13 kanala yaklaşık 16 milyon TL'lik bir yaptırım uygulandı.

"RTÜK ne kadar tarafsız?"

Cezaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren RTÜK Üyesi Tuncay Keser şunları söyledi:

"RTÜK'ün yaptırım uyguladığı kanal sayısı, yayın yasağı ihlali ve gündüz kuşağı programlarına verilen cezalarla bu yıl artsa da, en fazla yaptırım uygulanan kanallar değişmedi. NOW TV, Tele 1, Flash Haber ve Halk TV, SZC TV en fazla sayıda ceza alan kurumlar oldu. Yaptırım kararlarının da büyük bölümünün gerekçesini, haber programlarında tarafsızlık/doğruluk ilkesinin ihlali ve eleştiri sınırının aşılması oluşturdu. Tarafsızlık ve eleştiri sınırı ilkeleri nedense hep aynı kanallar için bir kriter. Tartışma programlarında, haber programlarında gazetecilerin, program konuklarının görüş ve yorumlarının, tarafsızlık/doğruluk cenderesine alınması, düşünce ve ifade özgürlüğünü boğma noktasına gelmiş durumdadır. Gazetecilerin olayların aydınlatılması için sorduğu sorular, kamu kurumlarının raporlarından yapılan haberler bile ceza konusu oluyor. Bu sürdürülebilir değil. Ayrıca, RTÜK ne kadar tarafsız? Kanun tarafsızlık öngörüyor ama RTÜK radarı, bazı kanalları ve bazı programları görmekte nedense zorlanıyor. Bu da kurumun saygınlığında erozyona yol açıyor. Ayrıca kuşak programları ve dizilerdeki şiddet konusunda etkin bir mücadele de yine adil ve tarafsız bir tutumla mümkündür."