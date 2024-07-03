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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün Açık Radyo'nun lisansını "toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten" 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle iptal ettiğini bildirdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün Açık Radyo'nun lisansını "toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten" 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle iptal ettiğini X hesabından duyurdu.

Taşcı'nın açıklaması şöyle:

"RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını iptal etti. Gerekçe, kurulun daha önce verdiği 'toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten' 5 gün program durdurma cezasına uymayıp, yayını sürdürmesi. Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayını kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı."