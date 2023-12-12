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RTÜK Başkanı Şahin: Spor programlarına yaptırımlar uygulanacak - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: Spor programlarına yaptırımlar uygulanacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının futbol camiasına haksızlık olduğunu belirterek, yanlış bilgilendiren ve şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin: Spor programlarına yaptırımlar uygulanacak
12.12.2023 - 11:19,  Güncelleme: 11:32
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirterek, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşı olduklarını ifade etti, MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.
Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan uyarı yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Şahin, şöyle devam etti:
"Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması, en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin: Spor programlarına yaptırımlar uygulanacak - Son Dakika
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