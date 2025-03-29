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RTÜK'ten Boykot Açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin, Özgür Özel'in boykot çağrısını eleştirerek basın özgürlüğünü savundu.

29.03.2025 16:49
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(İSTANBUL) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Maltepe mitinginde bazı televizyon kanallarını boykot çağrısına ilişkin "Ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür. Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur" dedi. Şahin, Özel'in boykot açıklamasına rağmen yayın akışını değiştirmeyen televizyonlara teşekkür etti.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Mitingi'ni yayımlamayan haber kanallarına tepki gösterdi. Özel, 14.55'te reklamda olan NTV'ye 5 dakika süre verdi. NTV'nin yayına girmemesi üzerine Özel, NTV'yi ve Doğuş grubunun markalarını boykot listesine eklediğini duyurdu.

Özel, "NTV inat etti, yayına geçmedi. NTV izlemiyoruz. NTV'de reklam verenler ürünlerini almıyoruz. Bu Doğuş'un markaları, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen, bunları boykot ediyoruz. Doğuş'tan araba almıyoruz" ifadelerini kullandı. Özel'in çağrısı sonrası HaberTürk, yayına girerek muhabir ile canlı yayın gerçekleştirdi ancak kısa süre sonra yayını kesti.

"Kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez"

RTÜK Başkanı Şahin, Özel'in konuşmasının ardından açıklama yaptı:

"Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakarlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve milli medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür! Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!

"Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir"

Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz! Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Ebubekir Şahin, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Medya, Ntv, Son Dakika

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