RTÜK'ten Tele1'e İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK'ten Tele1'e İnceleme

RTÜK Başkanı Şahin, Tele1'deki ifadeler nedeniyle inceleme başlatılacağını açıkladı.

11.03.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri" nedeniyle yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahısların, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurduğunu" belirtti.

"İslam dünyasının Orta Çağ karanlığında olduğunu iddia edenlerin, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamadığı" değerlendirmesinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez. Hal böyleyken, Tele1 ekranlarında 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır."

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Merdan Yanardağ, Ebubekir Şahin, İnceleme, Politika, Güncel, Hukuk, Radyo, Tele1, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Tele1'e İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
ABD’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü ABD'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü
Kırıkkale’de evde yangın çıktı İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı Kırıkkale'de evde yangın çıktı! İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı
Papa Francis’in sağlık durumu iyiye gidiyor Papa Francis'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı

17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:58 Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
07:12 YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
04:34 Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
01:16 ABD’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü ABD'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü
01:13 Kırıkkale’de evde yangın çıktı İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı Kırıkkale'de evde yangın çıktı! İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı
00:43 Papa Francis’in sağlık durumu iyiye gidiyor Papa Francis'in sağlık durumu iyiye gidiyor
00:09 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 19:22:33. #7.13#
SON DAKİKA: RTÜK'ten Tele1'e İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.