RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Soruşturmalarda Çifte Standart Eleştirisi Yaptı - Son Dakika
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RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Soruşturmalarda Çifte Standart Eleştirisi Yaptı

16.06.2025 10:04  Güncelleme: 10:52
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RTÜK üyesi Tuncay Keser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde yapılan yayınlarla ilgili yaptığı başvuruların RTÜK Başkanı tarafından görmezden gelindiğini ve hukukun eşit uygulanmadığını ifade etti. Keser, bu durumun çifte standart olduğunu ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini savundu.

(ANKARA) - RTÜK üyesi Tuncay Keser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında TRT Haber, Haber Global ve A Haber'de yayınlanan programlarda kullanılan ifadelere ilişkin Üst Kurul'a yaptığı başvuruların RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından "görmezden gelindiğini" ve başvurularının "rafa kaldırıldığını" belirterek,  "Hukuk herkesi bağlarsa hukuk olur, aksi durum majestelerinin hukukudur, keyfiliktir. Başvurular gündeme bile alınmıyor. Bu görevi ihmaldir. Bunun adı çifte standarttır, kanala göre hukuktur. Başvuruda bulunduğum üç programda da kullanılan ifadelerin, masumiyet karinesi ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği, haber verme özgürlüğü sınırlarını aştığı çok açık" dedi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin yayınları nedeniyle TRT Haber'in bir haftalık haber içerikleri, Haber Global'de Nedim Şener'in, "...müteahhit bozması bir yolsuzluk ve rüşvetçinin..." ve "Leş gibi yolsuzluk, leş gibi çürümüşlük..." ifadeleri ve A Haber'de Emin Pazarcı'nın, " Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak bir kapatma davası hazırlıkları yapması lazım..." sözleri ile ilgili olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üç ayrı başvuruda bulundu.

Keser'in başvurusuna karşın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üç ayrı başvuruya da, "...medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ilgide kayıtlı başvurunuza esas teşkil eden yayınları ile birlikte diğer yayınları da incelenmektedir" yanıtını verdi. RTÜK Başkanı Şahin'in yanıtına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Keser, yayın ilkelerinin tüm medya hizmet sağlayıcıları için eşit ve tarafsız biçimde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

"RTÜK Başkanı, her başvuruma şablon olarak 'incelenmektedir' yanıtını gönderiyor"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında TRT Haber, Haber Global ve A HABER ile ilgili 3 ayrı başvurum da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e takıldı" diyen Keser, RTÜK Başkanı Şahin'in her başvurusuna şablon olarak "incelenmektedir" yanıtını gönderdiğini, Şahin'in bu yaklaşımının "görmezden gelme" haline dönüştüğünü söyledi.

Somut olarak hiçbir işlemin tesis edilmediğini ve başvurularının Üst Kurul gündemine alınmadığını dile getiren Keser, soruşturmaya yönelik daha önce yaptığı başvuruları hatırlatarak, yeni başvurularının da "rafa kaldırılacağını" kaydetti. Keser, "Masumiyet karinesi ya da 6112 sayılı Kanun'da belirlenen yayın ilkeleri, iktidara yakın birileri ya da bazı kanallar için değil herkes için geçerli olmalıdır. Hukuk herkesi bağlarsa hukuk olur, aksi durum majestelerinin hukukudur, keyfiliktir" ifadelerini kullandı.

"Üç programda da kullanılan ifadelerin, masumiyet karinesi ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği çok açık"

İki hafta önce özel bir firmanın şikayeti üzerine "çete", "örgüt" ve "rüşvet" gibi ifadeler için Üst Kurul'un çoğunluğu Halk TV'ye olmak üzere ceza verdiğini, gerekçe olarak da "yargı kararı olmadan bu ifadeler kullanılamaz" denildiğini hatırlatan Keser, benzer ifadelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında her gün çok sayıda onlarca kez kullanıldığını belirtti. Keser, "Başvurular gündeme bile alınmıyor. Bu görevi ihmaldir. Bunun adı çifte standarttır, kanala göre hukuktur. Başvuruda bulunduğum üç programda da kullanılan ifadelerin, masumiyet karinesi ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği, haber verme özgürlüğü sınırlarını aştığı çok açık" dedi.

"Söz konusu yayınların Üst Kurul gündeminde değerlendirilmesi, yasal yükümlülüklerin gereğidir"

RTÜK Başkanı'ndan beklenenin, yayın ilkeleri çerçevesinde tüm kuruluşlara eşit mesafede durması, ihlaller karşısında kayıtsız kalmaması, ihlal başvurularına tek imza ile engel olmak yerine, Üst Kurul gündemine taşınması gereken yayınlar hakkında sorumluluk alması olduğunu hatırlatan Keser, "Söz konusu yayınların Üst Kurul gündeminde değerlendirilmesi, yasal yükümlülüklerin gereğidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Soruşturmalarda Çifte Standart Eleştirisi Yaptı - Son Dakika

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