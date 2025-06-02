RTÜK ve İHÜ'den Medya Eğitim Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK ve İHÜ'den Medya Eğitim Protokolü

RTÜK ve İHÜ\'den Medya Eğitim Protokolü
02.06.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK ve İHÜ, medya okuryazarlığı ve etik yayıncılık için işbirliği protokolü imzaladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık konularında işbirliği protokolü imzaladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, İHÜ'nün, ilim irfan sahibi gençlerin yetiştirildiği bir üniversite olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolün tamamının, iki kurum arasında uygulanabilecek şartlara haiz olduğunu dile getiren Şahin, staj imkanlarından uzman değişimine, yüksek lisans eğitimlerinden veri paylaşımına kadar çok boyutlu işbirliğini kapsadığını belirtti.

Şahin, "Müjdesini daha sonra vereceğimiz yerli ve milli yeni bir oluşum içerisine gireceğimiz çalışmalar olacak. Birtakım işbirliklerinin vücut bulmuş hali... Bu anlamda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Biz, İbn Haldun Üniversitesinin bu başarılı çalışmalarının yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Kaliteli insan kaynağının oluşmasına imkan verecek"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise protokolün kamuya hizmet hedefiyle hayata geçirildiğini anlattı.

Arkan, işbirliğinin, öğrencilere RTÜK'te staj yapma imkanı sağlayacağını, kurumun insan kaynağına katkı sunacağını kaydederek, "İşbirliği, bir radyo-televizyon denetleme kurumunun nasıl çalıştığını öğrenerek kaliteli insan kaynağının oluşmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı.

Veri yönetimi ve analizi, iletişim, sosyoloji ve psikoloji alanlarında kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifika ve yüksek lisans programlarıyla katkı sağlayacaklarını aktaran Arkan, "Dijital bağımlılık, dijital zorbalık gibi medyada oluşan ve giderilmesi gereken alanlarda RTÜK'ün anlamlı bir paydaş olduğunu düşünüyoruz. Diğer kurumlarımızın da katılımıyla ikili, üçlü ya da dörtlü şekilde yarışmalar, proje programları veya eğitim faaliyetleri geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Arkan, protokol kapsamında RTÜK'ün kurmayı planladığı Medya Akademisine akademik destek sağlayacaklarını, eğitim içeriği, eğitici havuzu ve yayın tasarımı, aile dostu içeriklerin teşviki, İslamofobi ve kültürel ayrımcılık konularında akademik yayınlar, RTÜK verilerine dayalı bilimsel araştırmalar, medya okuryazarlığı atölyeleri ve uluslararası projelerde işbirliği gibi başlıklarda ortak faaliyetler yürütüleceğini dile getirdi.

Protokolün 5 yıl geçerli olacağına dikkati çeken Arkan, medya ile akademi arasında stratejik köprü kurarak toplumda bilinçli medya tüketimini artırmayı, iletişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Törende, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli ile kurum ve üniversite mensupları da yer aldı.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Politika, Güncel, Eğitim, Medya, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK ve İHÜ'den Medya Eğitim Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:35:33. #7.13#
SON DAKİKA: RTÜK ve İHÜ'den Medya Eğitim Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.