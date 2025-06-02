RTÜK ve İHÜ\'den Medya Eğitim Protokolü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık konularında işbirliği protokolü imzaladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, İHÜ'nün, ilim irfan sahibi gençlerin yetiştirildiği bir üniversite olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolün tamamının, iki kurum arasında uygulanabilecek şartlara haiz olduğunu dile getiren Şahin, staj imkanlarından uzman değişimine, yüksek lisans eğitimlerinden veri paylaşımına kadar çok boyutlu işbirliğini kapsadığını belirtti.

Şahin, "Müjdesini daha sonra vereceğimiz yerli ve milli yeni bir oluşum içerisine gireceğimiz çalışmalar olacak. Birtakım işbirliklerinin vücut bulmuş hali... Bu anlamda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Biz, İbn Haldun Üniversitesinin bu başarılı çalışmalarının yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Kaliteli insan kaynağının oluşmasına imkan verecek"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise protokolün kamuya hizmet hedefiyle hayata geçirildiğini anlattı.

Arkan, işbirliğinin, öğrencilere RTÜK'te staj yapma imkanı sağlayacağını, kurumun insan kaynağına katkı sunacağını kaydederek, "İşbirliği, bir radyo-televizyon denetleme kurumunun nasıl çalıştığını öğrenerek kaliteli insan kaynağının oluşmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı.

Veri yönetimi ve analizi, iletişim, sosyoloji ve psikoloji alanlarında kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifika ve yüksek lisans programlarıyla katkı sağlayacaklarını aktaran Arkan, "Dijital bağımlılık, dijital zorbalık gibi medyada oluşan ve giderilmesi gereken alanlarda RTÜK'ün anlamlı bir paydaş olduğunu düşünüyoruz. Diğer kurumlarımızın da katılımıyla ikili, üçlü ya da dörtlü şekilde yarışmalar, proje programları veya eğitim faaliyetleri geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Arkan, protokol kapsamında RTÜK'ün kurmayı planladığı Medya Akademisine akademik destek sağlayacaklarını, eğitim içeriği, eğitici havuzu ve yayın tasarımı, aile dostu içeriklerin teşviki, İslamofobi ve kültürel ayrımcılık konularında akademik yayınlar, RTÜK verilerine dayalı bilimsel araştırmalar, medya okuryazarlığı atölyeleri ve uluslararası projelerde işbirliği gibi başlıklarda ortak faaliyetler yürütüleceğini dile getirdi.

Protokolün 5 yıl geçerli olacağına dikkati çeken Arkan, medya ile akademi arasında stratejik köprü kurarak toplumda bilinçli medya tüketimini artırmayı, iletişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Törende, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli ile kurum ve üniversite mensupları da yer aldı.