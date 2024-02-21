Ruanda, Fransa'nın KDC'deki askeri personelini çekme çağrısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Ruanda, Fransa'nın KDC'deki askeri personelini çekme çağrısına tepki gösterdi

Ruanda, Fransa\'nın KDC\'deki askeri personelini çekme çağrısına tepki gösterdi

Ruanda Hükümeti, Fransa'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki askeri personelini çekme çağrısına tepki gösterdi. Fransa'nın KDC'deki çatışmaların temel nedenlerini bilecek ve çözüm üretecek konumda olduğu belirtilerek, devam eden çatışmaların kökenindeki gerçek sorunların ele alınması gerektiği vurgulandı. ABD'nin de aynı çağrıyı yapmasının ardından Fransa'nın da Ruanda'ya çekilme çağrısında bulunduğu belirtildi. KDC'nin doğusu, uzun süredir silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

21.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Ruanda, Fransa'nın, Kigali hükümetine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) bütün askeri personelini çekmesi çağrısına tepki gösterdi.

Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın, Ruanda'nın KDC'nin doğusundan çekilmesine yönelik çağrısına yanıt verdi.

Açıklamada, Fransa'nın, KDC'nin doğusundaki sorunların temel nedenlerini bilecek ve buna çözüm üretecek konumda olduğu vurgulanarak, "KDC'deki çatışmaların temel nedenleri ve tarihi hakkında kimse Fransa'dan daha fazla bilgi sahibi değil." ifadesine yer verildi.

Devam eden çatışmaların kökenindeki gerçek sorunların ele alınması durumunda çözüleceğinin altı çizilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün sürece müdahil olduğu ve bu süreçte herhangi bir kafa karışıklığı yaşanmaması gerektiği aktarıldı.

Ruanda, ABD'nin, Kigali hükümetine, KDC'deki bütün askeri personelini çekmesi ve bölgedeki füze sistemlerini kaldırması çağrısına tepki göstermişti.

ABD'nin çağrısı sonrası Fransa da Ruanda'ya, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti topraklarından çekilmesi" çağrısında bulunmuştu.

KDC'de çatışmalar devam ediyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ve 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere, birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 15 günde artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC savaşın eşiğine geldi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.

Kaynak: AA

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