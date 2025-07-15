Rubio'dan Avrupa İle Telefon Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'da "istikrarın güçlendirilmesi" hususunu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmede, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi gerektiğinin altının çizildiği, aynı zamanda Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kalıcı ve müzakere edilmiş bir anlaşmayla sonlandırma konusuna öncelik verdiğini aktardığı kaydedildi.