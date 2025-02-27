Rubio'dan Uygur Türklerine Destek - Son Dakika
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Rubio'dan Uygur Türklerine Destek

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tayland'ın Uygur Türklerini zorla Çin'e göndermesini kınadı.

27.02.2025 22:16
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün zorla sınır dışı edilmesini kınayarak Uygur Türklerinin sığındığı tüm ülkelerdeki hükümetlere, "etnik grup Uygurları zorla Çin'e göndermemeleri" çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun, Tayland'dan Uygur Türklerinin sınır dışı edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptığını bildirdi.

Rubio, açıklamasında, "Tayland'ın en az 40 Uygur'u yasal süreç haklarından mahrum oldukları, zulüm, zorla çalıştırılma ve işkenceye maruz kaldıkları Çin'e zorla göndermesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tayland'ın Uygur Türkleri'ni sınır dışı etmesi nedeniyle endişe duyduklarını belirten Rubio, Bangkok yönetiminin bu eylemiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) "İşkenceye ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi" ile "Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme" kapsamındaki yükümlülükleriyle ters düşme riskinde olduğu belirtildi.

Rubio, Tayland'ın bu eyleminin, "insan haklarını korumaya bağlılığıyla ters düştüğüne" dikkati çekerek Uygurların sığındığı tüm ülkelerdeki hükümetlere, etnik grup Uygurları zorla Çin'e göndermeme çağrısı yaptı.

Çin'in "Uygur Türkleri gibi farklı etnik ve dini gruplara karşı geçmişte de soykırım yaptığını ve insanlığa karşı suç işlediğini" savunan Rubio, Pekin yönetimine, ülkeye gönderilen Uygur Türklerinin "refahının düzenli olarak teyidi için tam erişim sağlama" çağrısı yaptı.

Rubio, Tayland hükümetinin de Çinli yetkililerin Uygur Türklerinin haklarını koruduğunu teyit etmek için çalışması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün sınır dışı edilmesini kınamıştı.

BMMYK'nin Koruma Yüksek Komiser Yardımcısı Ruvendrini Menikdiwela, bu durumun, geri göndermeme ilkesinin ve Tayland'ın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğuna işaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio'dan Uygur Türklerine Destek - Son Dakika

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