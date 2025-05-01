Rubio ve Barrot, Ukrayna\'da Barış İçin Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya gelerek, Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, başkent Washingon'da Barrot ile Ukrayna'da "barışa giden yolu ilerletmek için" bir araya geldi.

Bakan Rubio, Barrot ile görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da "anlamsızca dökülen kanı durdurmaya odaklandığını" açıkça belirterek, ABD'nin kalıcı bir barışı güvence altına almak için Fransa ve Avrupa'daki diğer ortaklarıyla yakından çalışma taahhüdünü teyit etti.

Rubio, sürdürülebilir bir anlaşma için Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermesinde Fransa'nın liderliğini överken, bu konuda "kelimelerin yeterli olmadığını" vurguladı.

Barrot ile görüşmesinde Rubio, Avrupa'nın, Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmek için gerçek kaynaklar ve siyasi iradeyle öne çıkması gerektiğini belirtti.

İki bakan, ayrıca Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almak için diplomatik çabaları masaya yatırırken, İran'ın nükleer silah geliştirmesini veya elde etmesini engelleme konusundaki ortak taahhütlerini de yineledi.