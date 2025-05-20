Rubio ve Van Hollen'dan Vize İptali Tartışması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptali ve gözaltına alınması konusunda tartıştı.

Rubio, ABD Kongresi'nde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi duruşmasında Dışişleri Bakanlığının 2026 yılına yönelik bütçe talebi hakkında ifade verdi.

ABD'nin Cumhuriyetçi hükümetinin dış politika uygulamalarını sert dille eleştiren Demokrat Senatör Van Hollen, Rubio'nun, Öztürk'ün "sadece Tuft Üniversitesi'nin internet sitesindeki bir makalesi" nedeniyle vizesini iptal etmesine açıklık getirmesini istedi.

Van Hollen, "Rümeysa Öztürk'ün suçu sadece, Tufts Üniversitesi'nin gazetesinde Gazze'deki savaşa tepki olarak bir köşe yazısına ortak yazarlık yapmasıydı. Kendi bakanlığınız terörizmle hiçbir bağlantı bulamadı. O, antisemitik bir açıklama yapmadı ancak yine de vizesini iptal ettiniz ve onu Louisiana'da gözaltına gönderdiniz." ifadelerini kullandı.

Van Hollen'ın dış politika eleştirilerine karşın, ABD dış yardımlarıyla ilgili kesintileri savunan Rubio, Öztürk ile ilgili soruyu ise geçiştirmeye çalıştı.

Rubio'nun, bazı üniversitelerde öğrencilerin okul kütüphanesini dağıttığını ve binaları ateşe vermeye çalıştığını söylemesi üzerine Van Hollen, "Bayan Öztürk'ün yaptığı bu muydu? Şu an burada sadece laf ebeliği yapıyorsunuz." dedi.

"Dışişleri Bakanlığı için size oy verdiğim için pişman olduğumu söylemeliyim"

Komite toplantısında Dışişleri Bakanı Rubio'nun sözünü zaman zaman kesen Van Hollen, "Dışişleri Bakanlığı için size oy verdiğim için pişman olduğumu söylemeliyim." ifadesini kullandı.

Van Hollen'a, "Bana oy verdiğiniz için pişman olmanız, iyi bir iş yaptığımı doğruluyor." yanıtını veren Rubio, üniversite kampüslerinde sorun çıkaran öğrencilerin vizelerini iptal etmeye devam edeceklerini belirterek, mevcut uygulamalarını savundu.

Van Hollen, Rubio'nun bu sözlerine, kinayeli bir şekilde "Bayan Öztürk gibi insanları hapse attığınızda kendimi çok güvende hissediyorum." cevabını verdi.

İkili arasındaki gerginliğin artması üzerine komite oturumunu yöneten Senator James E. Risch, bir başka Senatöre söz vererek, toplantıyı sürdürdü.