Ruhsatsız Silah Sorunu TBMM Gündeminde

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhuriyet başsavcılıklarındaki ruhsatsız silahlarla ilgili dosya sayısının 137 bini aştığını belirterek, "Günde ortalama 370 kişi ruhsatsız silahla yakalanıyor. Sadece geçtiğimiz yıl, bu nedenle 65 binin üzerinde kamu davası açılmıştır. Bireysel silahlanma yalnızca bir asayiş sorunu değil, toplumsal barışa ve kamusal güvenliğe yönelmiş yapısal bir tehdit haline gelmiştir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda artan ruhsatız silah taşıma oranlarını Meclis gündemine taşıdı. Genç, ruhsatsız silah taşımadan dolayı 2024 yılında 65 binden fazla kamu davasının açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Ruhsatsız silahtan dolayı geçtiğimiz yıl, 65 binin üzerinde kamu davası açıldı"

" Türkiye'de bireysel silahlanma artık ciddi bir toplumsal güvenlik sorunu haline gelmiştir. 2020'de 54 bin olan ruhsatsız silah dosya sayısı, 2024'te 137 bini aşmıştır. Günde ortalama 370 kişi ruhsatsız silahla yakalanıyor. Sadece geçtiğimiz yıl, bu nedenle 65 binin üzerinde kamu davası açılmıştır. Bu tablo, artık münferit olayların ötesinde, yapısal bir tehdit olduğunu göstermektedir.

"Devletin görevi, yurttaşın can güvenliğini sağlamaktır"

Silaha erişimin bu denli kolay olduğu bir ülkede, şiddetin sıradanlaşması da kaçınılmaz hale gelmektedir. Bireysel silahlanma yalnızca bir asayiş sorunu değil, toplumsal barışa ve kamusal güvenliğe yönelmiş yapısal bir tehdit haline gelmiştir. Devletin görevi, yurttaşın can güvenliğini sağlamaktır. Bireysel silahlanmayı sınırlayacak, internetten satışları önleyecek ve denetimi güçlendirecek yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir."