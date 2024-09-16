Ruhsatsız Tabancayla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, İzmir Caddesi üzerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Sürücü H.D'nin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 10 fişek bulundu. H.D'nin silahlı tehdit ve mala zarar verme suçlarından arandığı belirlendi.

H.D. ve araçtaki A.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.