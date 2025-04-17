ABD\'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk\'ün tutukluluğuna devam kararı

ABD'de göçmenlik yargıcı, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için mahkemeden karar çıktı. Basına kapalı yapılan duruşmada, Öztürk'ün avukatları, Trump yönetiminin, Gazze'deki saldırılara ilişkin öğrenci gazetesine yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişiminde bulunduğunu belirterek, Öztürk'ün kefaletle bırakılmasını talep etti.

BAKANLIK AVUKATLARI KARŞI ÇIKTI

İç Güvenlik Bakanlığı avukatları ise Öztürk'ün serbest bırakılmasının "uçuş" ve "toplum açısından tehlike" riski bulunduğunu savunarak, kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Göçmenlik yargıcı, Öztürk'ün kefaletle bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öztürk'ün duruşma sonrası basına açıklama yapan avukatlarından Marty Rosenbluth, Öztürk'ün "usulüne uygun yargılanmadığını" ve "hukukun üstünlüğünün tamamen ihlal edildiğini" belirterek, "Göçmenlik mahkemeleri, Trump yönetiminin Filistin haklarını savunanları susturma girişimlerinin parçası oluyor." dedi.

Rosenbluth, hükümetin Öztürk'e karşı açtığı davada hiçbir kanıtının bulunmadığını, tüm davanın, Dışişleri Bakanlığının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) gönderdiği Öztürk hakkındaki tek paragraflık muhtıraya dayandığının altını çizdi.

25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

SINIRDIŞI EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.