Rusya'nın Okyanus-2024 Tatbikatı Başladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının "Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatına başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı birlikler, Rus ordusunun hazırlığı kapsamında "Okyanus-2024" tatbikatına katıldı.

Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev başkanlığında Pasifik ve Arktik Okyanusları, Akdeniz, Hazar ve Baltık sularında düzenlenen tatbikatta 90 binden fazla asker görev alırken, 400'ü aşkın savaş gemisi ve denizaltı, 120'den fazla uçak ve helikopter ile yaklaşık 7 bin askeri teçhizat yer alıyor.

İki aşamadan oluşan tatbikata, Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ulusal Muhafızlar, Federal Koruma Servisi çalışanları da dahil edildi.

Yabancı ülkelerden askeri birliklerin de davet edildiği tatbikatta, Rus donanmasının hazırlık seviyesinin denetlenmesi hedefleniyor.

Okyanus tatbikatı, 16 Eylül'de sona erecek.

Büyük tatbikatlardan biri olan Okyanus, eski Sovyetler Birliği döneminde 1970-1985 yıllarında da düzenlenmişti.