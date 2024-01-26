Rus Turist Beyoğlu\'nda Bıçaklanarak Öldürüldü, 3 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

BEYOĞLU'nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk (40)'u bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın 2 suçtan müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istenirken, Şervan Yavuz'un ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 Haziran 2023 tarihinde, Rusya uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk Beyoğlu'nda sokakta otururken şüpheliler Cihan Kaçmaz, Şervan Yavuz ve Umut Aslan'ın Rus turist Nechıporchuk'un yanına gittiği, Nechıporchuk'un telefonunu kaybettiğini ifade etmesi üzerine şüphelilerin, para vermesi halinde telefonunu bulabileceklerini söylediği ve bu esnada taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

RUS TURİST CİNSEL ORGANINI GÖSTERİNCİ ÖLDÜRMÜŞLER

İddianamede, şüphelilerin tartışma sırasında Rus Vyacheslav Nechıporchuk'un ceplerini karıştırdıkları, şüpheli Şervan Yavuz'un Nechıporchuk'un kemerinden tutarak silkelediği, Rus adamın karşılık vermesi ile şüphelilerin maddi bir menfaat elde edemedikleri belirtilerek, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlatılarak yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı. Şüpheli Yavuz'un olay yerinden ayrıldığı, diğer şüpheliler Cihan ve Umut ile Nechıporchuk arasındaki tartışmanın başka sokakta devam ettiği, Vyacheslav Nechıporchuk'un tartışma devam ederken şüphelilerden Umut Aslan'a cinsel organını göstermesi üzerine Umut ile Cihan'ın üzerine doğru yürüdüğü ifade edildi.

ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMİŞLER

Umut Yavuz'un yanında bulundurduğu bıçakla Nechıporchuk'a doğru öldürme kastı ile hamleler yaptığı ancak maktule isabet etmediği, bu esnada Cihan Kaçmaz'ın arkadaşı Umut'tan bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla 3 kez hamle yaptığı ve göğüs bölgesinden yaraladığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan Vyacheslav Nechıporchuk'un hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Nechıporchuk'un vücudundaki bıçak darbelerinin hayati tehlike arz eden bölgelere geldiği belirtilirken şüphelilerden Şervan Yavuz hakkında "kasten öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği ifade edildi.

2 SANIĞA MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheliler Cihan Kaçmaz ile Umut Aslan'ın "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz'un "Birden Fazla Kişi ile Yağmaya Teşebbüs" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Toplamda şüpheliler Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın 2 suçtan müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.