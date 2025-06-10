Rusya 103 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova ve Leningrad bölgeleri dahil, ülke toprakları üzerinde bir gecede 103 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan Ukrayna'nın yaptığı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, dün yerel saatle 21.50'den 05.50'ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'larını vurduğu kaydedildi.

Moskova bölgesinde 3 İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, Tataristan'da 4, Leningrad bölgesinde 2, Smolensk bölgesinde 1 İHA, sınır bölgeleri de dahil olmak üzere, 102 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında 07.00 sularında Leningrad bölgesinde uçak tipi 1 Ukrayna İHA'sının daha vurulduğu ifade edildi. Düşürülen toplam İHA sayısı 103 olarak kayda geçti.