Rusya, 60 Ukrayna İHA'sını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 60 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.30'dan bugün 04.10'a kadar 60 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Belgorod, Rostov, Krasnodar, Voronej, Lipetsk, Tula bölgeleri ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.