Rusya-ABD Güven Tesis Etme Süreci Uzun Sürecek

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MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD'nin yeniden karşılıklı güven tesis edip bu güveni güçlendirmesinin zaman alacağını söyledi.

Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, "Biz kendimize güveniyoruz. ABD'ye güvendiğimizi söylemek içinse epeyce bir zamana ihtiyacımız var. Karşılıklı güveni yeniden tesis edip güçlendirmek için önlemler geliştirmemiz gerek" dedi.

Sözcü, Washington'un Ukrayna konusundaki tutumunun ise daha "dengeli" olduğunu kaydederek, bunun da Rusya-Ukrayna çatışmasını çözme çabalarını kolaylaştırdığını belirtti.

Rusya ile ABD arasında olası bir ekonomik işbirliğinin Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümünün ardından gündeme gelebileceğini ifade eden Peskov, "Gündemimizde an itibarıyla Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması bulunuyor. Olası ticari, ekonomik ve yatırım işbirliği projelerini zamanı geldiğinde değerlendireceğiz" dedi.