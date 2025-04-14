Rusya-ABD İlişkileri İyileşiyor - Son Dakika
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Rusya-ABD İlişkileri İyileşiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden inşa sürecinin sürdüğünü belirtti.

14.04.2025 15:16
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin, ilişkileri iyileştirme ve yeniden inşa etme yolunun başında olduğunu belirterek "Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 12 Nisan'da St. Petersburg kentinde görüştüğünü anımsatan Peskov, bu tür görüşmelerin faydalı ve etkili olduğunun altını çizdi.

Peskov, söz konusu görüşmede, ileride Putin ile Trump'ın görüşmesi konusunun ayrıntılı şekilde istişare edilmediğini aktararak, "Temaslarda ele alınan konular ağır. Bu nedenle bunlardan hemen sonuç beklemek yanlış. Çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Trump'ın, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararını değerlendiren Peskov, "Başka bir karar beklemiyorduk. Bunlar otomatik işlemler. İkili ilişkileri iyileştirme ve yeniden inşa etme yolunun başındayız. Bu nedenle bu konuda yüksek beklentilerimiz yok." dedi.

Sözcü Peskov, Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına dair ise "Ukrayna krizine ilişkin barışçıl müzakere yollarını bulma niyetinde değil, savaşın daha da körüklenmesine yönelik yaklaşım sergiliyor." ifadesini kullandı.

Rusya ve Gürcistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, buna yönelik adımlar atmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerde, Türkiye'de 15-16 Nisan'da, olası Rusya-Ukrayna ateşkesinde Karadeniz'in güvenliğine ilişkin yapılacak toplantıya Rusya'nın da katılacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Bu konuyu yorumlayamam. Bunu doğrulayamam." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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