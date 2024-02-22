Rusya-ABD İlişkileri İyileşmeyecek - Son Dakika
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Rusya-ABD İlişkileri İyileşmeyecek

Rusya-ABD İlişkileri İyileşmeyecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya-ABD ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda ve hatta on yıllarda da iyileşmeyeceğini söyledi. Medvedev, yaşanan şeylerden sonra Washington'da kim iktidara geçerse geçsin iki ülkenin gelecek yıllarda normal ilişkiler geliştiremeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Moskova'nın Kiev'le istişareyi hiçbir zaman reddetmediğini, müzakereleri engelleyen tarafın Ukrayna olduğunu belirtti.

22.02.2024 16:06
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MOSKOVA, 22 Şubat (Xinhua) -- Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya- ABD ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda ve hatta on yıllarda da iyileşmeyeceğini söyledi.

Perşembe günü yerel medyaya verdiği söyleşide, "Mevcut pozisyonum diğer dönemlerdekinden daha kategorik ve açık konuşmama imkan veriyor" diyen Medvedev, Rusya ve ABD'nin gelecek yıllarda ilişkilerini geliştirmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü belirtti.

Medvedev, yaşanan şeylerden sonra Washington'da kim iktidara geçerse geçsin iki ülkenin gelecek yıllarda normal ilişkiler geliştiremeyeceğini ifade etti.

Medvedev, Moskova'nın Kiev'le istişareyi hiçbir zaman reddetmediğini, müzakereleri engelleyen tarafın Ukrayna olduğunu, ancak Batılı ülkelerin Ukrayna'yı bu yönde harekete geçirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

Rusya'nın bu tür müzakereler için ön şartının, "özel askeri operasyonun sonuçlarının tanınması" olduğunu kaydeden Medvedev, Ukrayna'nın hemen yenilme korkusuyla müzakere sürecini geciktirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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